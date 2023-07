Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4513/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/102 geht es um einen ruhigen Handelstag und jemanden, der sich von seiner Kapsch-Position trennen will, Analysten sind hier indes wieder optimistischer geworden. In den News: Agrana-Strategie, Aktienkäufe bei Kontron, Research zu Palfinger, Wienerberger, FACC, Bawag, Kapsch TrafficCom, RHI Magnesita. Raiffeisen Research hat 5 Austro-Top-Picks und ich nenne die 8 Duelle der 2. Runde im 16. Aktienturnier. Heute gibt es noch den Wienerberger-GB in einer Hörversion. Stockpicking ...

