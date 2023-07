Am 11. August stehen bei Bechtle die Zahlen zum zweiten Quartal an. Der Markt rechnet mit einem Umsatz von 1,522 Milliarden Euro, das wäre ein Plus von 7 Prozent. Im Modell der Analysten von Baader stehen 1,545 Milliarden Euro. Am Markt wird ein Vorsteuergewinn von 85,9 Millionen Euro prognostiziert (Vorjahr: 88,5 Millionen Euro), die Analysten halten ...

