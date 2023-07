Volkswagen hat derzeit mehrere Baustellen: Die Produktpalette im E-Mobility-Segment ist nett, aber mit wenig Innovationen ausgestattet. Was die Software angeht, so fährt VW der Konkurrenz aus China weit hinterher. Und dennoch gibt es Hoffnung: VW bastelt am selbst fahrenden Auto.Volkswagen wird noch im Juli in Austin im US-Bundesstaat Texas erstmalig selbst fahrende Autos auf öffentlichen Straßen testen. Wie Volkswagen vor wenigen Tagen mitteilte, wird das Testprogramm zu Beginn mit zwei Fahrzeugen ...

