Im Mai stieg der monatliche Gesamtwert der Baugenehmigungen in Kanada um 10,5% auf 10,5 Mrd. Dollar. Inflationsbereinigt stieg der Wert der Baugenehmigungen um 10,0% auf 6,2 Mrd. Dollar. Der Wert der Baugenehmigungen für Wohngebäude stieg deutlich um 8,5% auf 6,8 Mrd. Dollar, wobei auf Ontario 45,8% der kanadischen Baugenehmigungen für Wohngebäude entfielen. Ontario verzeichnete einen Zuwachs von 16,3%, der auf Genehmigungen für Mehrfamilienhäuser in städtischen Gebieten zurückzuführen ist. New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...