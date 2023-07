Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA haben an den Börsen für Turbulenzen gesorgt. Die Auswirkungen sind auch an den Zinsmärkten zu spüren, wo die Rendite 2-jähriger US-Bonds zeitweise auf 5,0 Prozent gestiegen ist. Die Zahlen vom Freitag haben wieder etwas für Beruhigung gesorgt, was den zinssensiblen Immo-Aktie zugute kommen könnte.

