Die Aktien von Icahn Enterprises (WKN: A0M1Z9) legen am Montag vorbörslich um fast +14% auf 32,76 US$ zu und werden den Handel zum Start der Woche vermutlich als eines der stärksten Papiere eröffnen. Doch weshalb legt der Titel plötzlich so deutlich zu? Icahn Enterprises vorgestellt Über seine Tochtergesellschaften ist das US-Konglomerat Icahn Enterprises L.P. (IEP) weltweit tätig in den Bereichen Investment, Energie, Automobil, Lebensmittelverpackung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...