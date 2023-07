Zinsängste: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutlich verloren. Bereits in der ersten Wochenhälfte ging es moderat abwärts, hier belasteten durchwachsene Konjunkturdaten, Gewinnmitnahmen sowie Analystenurteile. Am vergangenen Donnerstag rutschten die Kurse dann auf breiter Front ab. Der Bericht des privaten US-amerikanischen Arbeitsmarktdienstleisters ADP war deutlich stärker ausgefallen als erwartet. Dies ließ Sorgen wachsen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...