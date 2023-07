Köln (www.fondscheck.de) - Generali gibt die Übernahme von Conning Holdings Limited (CHL), einem führenden globalen Vermögensverwalter für Versicherungen und institutionelle Kunden, bekannt, so die Experten von Generali Investments.Conning sei Teil von Cathay Life, einer Tochtergesellschaft von Cathay Financial Holdings, einem der größten in Asien ansässigen Finanzinstitute. Infolge der Einbringung von CHL in die Generali Investments Holding S.p.A (GIH) werde Cathay Life Minderheitsaktionär der GIH und gehe eine umfassende Partnerschaft mit Generali ein. ...

