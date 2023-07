MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dic Asset nach einer Gewinnwarnung von 7,50 auf 4,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Unter anderem höhere Finanzierungskosten lasteten auf der Immobiliengesellschaft und dürften zu einem deutlich niedrigeren operativen Ergebnis (FFO) in diesem Jahr führen als ehemals geplant, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen bis zum Jahr 2025 entsprechend deutlich./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 15:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1X3XX4

