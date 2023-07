Frankfurter Rundschau (ots) -Die Nato-Staaten dürfen trotz der durch Russland erzwungenen Unterstützung der Ukraine den Begriff der Sicherheit nicht zu eng fassen. Im Falle Kiews beschränken sie sich ja auch nicht alleine auf den militärischen Beistand. Vielmehr flankiert die EU die Waffenlieferungen an Kiew mit viel Geld für zivile Hilfen, kümmert sich um die ukrainischen Flüchtlinge und gibt der Ukraine eine Beitrittsperspektive.Dass nicht nur Geld und Waffen nötig sind, um Sicherheit wieder herzustellen, hat ausgerechnet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem Vorschlag verdeutlicht, Schweden in die Nato aufzunehmen und damit die Norderweiterung zu komplettieren, wenn die EU der Türkei bei deren Beitrittsgesprächen entgegenkomme.Diese fragwürdige Idee wird sicher beim Nato-Treffen als Erpressungsversuch zurückgewiesenDoch die europäischen Nato-Partner sollten herausfinden, ob der türkische Präsident eine politische Wende einleiten will und sich und sein Land wieder auf die EU zubewegen möchte. Dann sollten sie zumindest mit ihm darüber sprechen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5554810