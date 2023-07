Der CA Immo-Vorstand hat beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer auf 31. August 2023 anzupassen (ursprünglich 3. November 2023). Die weiteren Bedingungen bleiben aufrecht, so das Unternehmen. Bei Beginn des Aktienrückkaufprogramms verfügte die Gesellschaft über 6,8 Millionen Stück eigene Aktien, was 6,4 Prozent vom Grundkapital entspricht. Im Rahmen des gegenständlichen Aktienrückkaufprogramms hat die Gesellschaft 1.743.629 Stück eigene Aktien (das sind 1,6 Prozent vom Grundkapital) erworben, sodass die Gesellschaft zum heutigen Tag rund 8,5 Millionen Stück eigene Aktien hält, was rund 8,0 Prozent vom Grundkapital der Gesellschaft entspricht.

