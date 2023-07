DJ PTA-CMS: CA Immobilien Anlagen AG: CA Immo passt die voraussichtliche Dauer des laufenden Aktienrückkaufprogramms an

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG

Wien (pta/10.07.2023/17:45) - Wien, 10.07.2023. Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG hat heute beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer auf 31. August 2023 anzupassen. Die weiteren Bedingungen bleiben, wie bereits veröffentlicht, aufrecht.

Bei Beginn des Aktienrückkaufprogramms verfügte die Gesellschaft über 6,8 Millionen Stück eigene Aktien, was 6,4% vom Grundkapital entspricht. Im Rahmen des gegenständlichen Aktienrückkaufprogramms hat die Gesellschaft 1.743.629 Stück eigene Aktien (das sind 1,6% vom Grundkapital) erworben, sodass die Gesellschaft zum heutigen Tag rund 8,5 Millionen Stück eigene Aktien hält, was rund 8,0 % vom Grundkapital der Gesellschaft entspricht.

Details zum Aktienrückkaufprogramm

Die Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms sind wie folgt:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 4. Mai 2023 (als Fortführung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 6. Mai 2021) AktG: Tag und Veröffentlichung des 4. Mai 2023 (der ursprüngliche Ermächtigungsbeschluss der 34. ordentlichen Ermächtigungsbeschlusses: Hauptversammlung wurde am 7. Mai 2021 veröffentlicht) über ein Informationsverbreitungssystem gemäß § 1 Z 22 in Verbindung mit § 119 Abs 7 BörseG 2018 Beginn und voraussichtliche Dauer: Das laufende Aktienrückkaufprogramm startete am 23. Dezember 2022 und wird voraussichtlich bis 31.August 2023 laufen. Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000641352) Bis zu 2.000.000 Stück Aktien (dies entspricht rund 1,9% des Grundkapitals der Beabsichtigtes Volumen: Gesellschaft), davon sind im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes bereits 1,743,629 Stück Aktien erworben worden (dies entspricht rund 1,6% des Grundkapitals). Der Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 30% unter (Preisuntergrenze) und Gegenwert: nicht höher als maximal 10% über (Preisobergrenze) dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschluss-kurs der dem Rückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage liegen. Art des Rückerwerbs: Erwerb über die Börse. Zweck des Rückerwerbs: Der Rückkauf erfolgt für jeden durch den Beschluss der Hauptversammlung erlaubten Zweck. Auswirkungen auf die Börsezulassung Keine der CA Immobilien Anlagen AG:

Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: (i) Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie (ii) allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Rückkaufprogramms werden auf der Internetseite der CA Immobilien Anlagen AG veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von CA Immo - Aktien und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von CA Immo - Aktien anzunehmen.

ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

