DJ Aktien Schweiz nach Talfahrt stabilisiert

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Montag nach der zweitägigen Talfahrt stabilisiert. Echte Kaufanreize fanden Händler aber nicht. Aktien mit China-Bezug liefen schlechter als der breite Markt. Laut Händlern belasteten schwache Inflationsdaten aus China, die das Bild einer schleppenden Konjunkturentwicklung manifestierten. Andererseits seien es gerade Daten wie diese, die Hoffnungen auf umfangreiche Konjunkturpakete in China schürten, hieß es mit Blick auf die leichten Aufschläge am Gesamtmarkt. Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.922 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursgewinner und neun -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 14,11 (zuvor: 18,53) Millionen Aktien.

Mit den China-Daten hinkten im Luxusgütersektor Richemont (+0,2%) und Swatch (-1,0%) hinterher. Für beide Unternehmen ist der chinesische Markt von großer Bedeutung. Novartis stiegen dagegen um 1,0 Prozent. In den USA hatten die Behörden eine erweiterte Indikation für das Cholesterinmedikament Leqvio genehmigt. Swiss Re sanken um 0,3 Prozent. RBC hatte das Kursziel gesenkt. Zudem sah der Rückversicherer im Nichtlebenbereich beim Wachstum der Branche die Bedeutung der Industrieländer sinken. Bei Schindler (-2,2%) machte sich ein negativer Analystenkommentar von Goldman Sachs bemerkbar. In der dritten Reihe lieferte Idorsia (+9,2%) einen positiven Einblick ins Geschäft in den USA.

July 10, 2023

