Bis vor einigen Jahren war die Alibaba-Aktie bei den Anlegern schwer beliebt und galt als einer der aussichtsreichsten Titel überhaupt. Damals stand der Börsengang der Tochter Ant Financial kurz bevor, mit dem leicht neue Rekorde hätten geschrieben werden können. Doch dann grätschte die Regierung in Peking dazwischen und belegte den Konzern teils mit drakonischen und kaum nachvollziehbaren StrafenÜber Jahre hing das Thema wie ein Damoklesschwert sowohl über Ant Financial als auch Alibaba (US01609W1027). Die Anleger waren schwer verunsichert und ...

