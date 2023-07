VILNIUS (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist in Litauens Hauptstadt Vilnius eingetroffen, wo er am Dienstag und Mittwoch am Nato-Gipfel teilnehmen wird. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Montagabend (Ortszeit) auf dem internationalen Flughafen in Vilnius. Der 80-Jährige wurde von Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda begrüßt. Mit Biden reiste auch US-Außenminister Antony Blinken.

Im Zentrum der Beratungen dieses Gipfels stehen die weitere Unterstützung der Ukraine und der Ausbau der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland. Insbesondere auf Wunsch der USA soll es auch Gespräche über den weiteren Umgang mit China geben. In Washington wird die Politik Pekings zunehmend als Sicherheitsgefahr gesehen.

Zu dem Treffen werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz auch die anderen Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten sowie zahlreiche Gäste erwartet. Einer von ihnen ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj./trö/DP/he