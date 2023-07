Nach anfänglichen Kursgewinnen entwickeln sich die US-Börsen am Montag uneinheitlich. Während der Leitindex Dow Jones seine Kursgewinne ausbaut, tritt der S&P 500 nahezu auf der Stelle und der Nasdaq 100 driftet ins Minus ab. Einmal mehr belasten die Zinssorgen die Stimmung an der New Yorker Wall Street.Bereits in der vergangenen Woche hatte die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den USA dem Dow Jones einen Wochenverlust von rund zwei Prozent eingebrockt und damit für einen tristen Auftakt ...

