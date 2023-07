REYKJAVIK (dpa-AFX) - Island erlebt zum dritten Mal innerhalb von nur zweieinhalb Jahren einen Vulkanausbruch. Eine Eruption habe unmittelbar nordwestlich des Berges Litli-Hrútur begonnen, teilte die isländische Wetterbehörde Vedurstofa am Montag auf ihrer Webseite mit. Auf Live-Aufnahmen aus dem Gebiet auf der dünn besiedelten Reykjanes-Halbinsel waren am frühen Abend tiefe Rauchschwaden zu sehen, allerdings noch keine oberirdischen Lavaströme.

Das Vulkangebiet befindet sich etwa 40 Kilometer südwestlich von Reykjavik, der isländischen Hauptstadt. In dem Gebiet war es zuletzt im August 2022 und davor im März 2021 zu monatelangen vulkanischen Ausbrüchen gekommen, nachdem diese sich durch zahlreiche Erdbeben angekündigt hatten. Auch diesmal hatte es in den vergangenen Tagen Tausende Beben in der Region gegeben, weshalb Experten mit einem neuen Ausbruch gerechnet hatten./trs/DP/he