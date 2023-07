Cellbunq, ein führender Anbieter von "Know Your Business" (KYB), revolutioniert mit seiner hochmodernen Plattform für künstliche Intelligenz (KI) die Onboarding- und Compliance-Prozesse von Unternehmen. Die Gewinnung von Neukunden ist in der Regel ein manueller Prozess, bei dem Unternehmen Informationen per E-Mail und Telefonanruf sammeln. Dies führt oft zu fehlenden Details und Zeitverlust.

Durch die nahtlose Verknüpfung von mehr als 10.000 Datenquellen ermöglicht Cellbunq Unternehmen, das Onboarding zu rationalisieren, unübertroffene Einblicke zu gewinnen und die Time-to-Revenue (TTR) um bis zu 200 zu beschleunigen.

Die Cellbunq-Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein umfassendes Datennetzwerk anbietet. Damit ermöglicht sie Unternehmen, auf aktuelle und genaue Informationen über ihre Kunden, Partner und Lieferanten zuzugreifen und so umfassende Due-Diligence-Prozesse sicherzustellen. Durch den Einsatz von KI-Technologie sorgt Cellbunq dafür, dass Unternehmen über die wichtigsten Erkenntnisse verfügen, um schnell und sicher fundierte Entscheidungen zu treffen.

Der hybride Modellierungsansatz von Cellbunq rationalisiert Onboarding-Prozesse auf unübertroffene Weise. Die Plattform kombiniert Automatisierung mit Datenerfassungstechniken und macht die manuelle Datenüberprüfung und -zusammenstellung überflüssig. Somit sorgt sie für eine erhebliche Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Onboarding. Mit Cellbunq können Unternehmen auf effizientere Weise neue Kunden gewinnen.

Dank umfassender Datenanalysefunktionen bietet die Plattform von Cellbunq Compliance-Beauftragten unübertroffene Einblicke. Cellbunq nutzt KI-Algorithmen und umfangreichen Datenquellen, um Compliance-Verantwortliche in die Lage zu versetzen, potenzielle Risiken zu erkennen, eine verbesserte Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und fundierte Entscheidungen in Bezug auf das Kunden-Onboarding und die Risikominderung zu treffen.

Darüber hinaus hilft Cellbunq Unternehmen, ihre Time-to-Revenue (TTR) um bis zu 200 zu beschleunigen. Die manuelle Datenerfassung und -überprüfung kann fehleranfällig sein, was zu Verzögerungen beim Onboarding und bei der Umsatzgenerierung führt. Cellbunq automatisiert zeitaufwändige und mühsame Prozesse und sorgt so bei Unternehmen für eine erhebliche Beschleunigung der Time-to-Revenue (TTR).

Durch die Nutzung der nahtlosen Integration von Cellbunq können Unternehmen ihre Onboarding-Prozesse optimieren, Compliance-Beauftragte unterstützen und exponentielles Wachstum fördern.

