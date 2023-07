The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.07.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2023

.

ISIN Name

CA00430K8730 ACASTI PHARMA INC.

CA0464911068 ATAC RESOURCES LTD

CA19260N1042 COINSMART FINANCIAL INC.

GB00BSKS1M86 LAKEHOUSE PLC LS -,10

GB00B9F8VG44 FULHAM SHORE PLC LS-,01

KYG3042R1074 ENDURANCE RP LTD DL -,01

US46264C2061 AUTHID INC. DL-,0001

