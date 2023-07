DJ Rheinmetall will in drei Monaten Werk in der Ukraine eröffnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall will innerhalb der nächsten zwölf Wochen ein Werk für gepanzerte Fahrzeuge in der Ukraine eröffnen. Rheinmetall werde auch Ukrainer für die Wartung von Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen ausbilden, die in dem Werk gebaut werden, sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger in einem Interview mit CNN.

"[Die Ukrainer] müssen sich selbst helfen - wenn sie immer darauf warten müssen, dass die Europäer oder Amerikaner ihnen in den nächsten zehn oder 20 Jahren helfen, ist das nicht möglich", sagte Papperger dem US-Fernsehsender, wie CNN auf seiner Webseite berichtete.

Im März hatte Papperger der Rheinischen Post gesagt, er verhandle über den Bau einer Panzerfabrik auf ukrainischem Boden. Für rund 200 Millionen Euro könne ein Rheinmetall-Werk in der Ukraine aufgebaut werden, das jährlich bis zu 400 Panther produziere. Das nun geplante Werk soll den Schützenpanzer Fuchs von Rheinmetall bauen und reparieren, wie der Konzernchefzu CNN sagte.

Rheinmetall wird das Werk in Partnerschaft mit dem staatlichen ukrainischen Rüstungskonzern Ukroboronprom betreiben, der auch Eigentümer der Anlage sein wird. Die beiden Unternehmen hatten im Mai eine Vereinbarung zur Stärkung der "wehrtechnischen Kapazitäten" der Ukraine angekündigt. Seinerzeit hieß es, die Zusammenarbeit umfasse die Wartung und Reparatur von gepanzerten Fahrzeugen in der Ukraine, parallel dazu werde der Bau von Panzern vorbereitet.

Im Moment habe die Beschaffung von mehr Munition eine höhere Priorität als der Bau weiterer Panzer. Rheinmetall werde seine jährliche Produktion von Artilleriemunition im nächsten Jahr von 100.000 auf 600.000 Stück erhöhen, und ein Großteil dieser zusätzlichen Produktion sei für die Lieferung an die Ukraine vorgesehen. Theoretisch könne Rheinmetall 60 Prozent der von der Ukraine benötigten Artilleriemunition liefern, fügte er hinzu.

July 10, 2023

