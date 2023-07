Zugänglichkeit von Klimadaten zentrales Thema der Presseveranstaltung von Esri auf der Anwenderkonferenz

Esri, weltweit führend bei Technologie für geografische Informationssysteme (GIS), hat heute das Programm für seine Presseveranstaltung auf der Anwenderkonferenz 2023 vorgestellt. Die Veranstaltung kann sowohl persönlich als auch per Live-Stream verfolgt werden.

Wer:

Jack Dangermond, Gründer und President von Esri

Dr. Richard Spinrad, Unterstaatssekretär für Ozeane und Atmosphäre der NOAA und NOAA-Administrator

Richard Bevan, Chief Technology Officer von UK Met Office

Wo:

Hilton Bayfront, San Diego. 1 Park Blvd. San Diego, CA 92101 Cobalt 500;

oder per Live-Stream bitte Link per E-Mail anfordern: media.help@esri.com

Wann:

Dienstag, 11. Juli 2023, 11.15 Uhr PDT

Warum:

Die Bekämpfung des Klimawandels auf nationaler Ebene erfordert eine enorme Mobilisierung einsatzbereiter Daten, Ressourcen und Werkzeuge, die Gemeinden auf allen Ebenen für aktuelle und künftige Herausforderungen nutzen können. Bundesbehörden in den USA und im Vereinigten Königreich verfolgen einen geografischen Ansatz und führen dazu verlässliche staatliche Datenschichten zusammen. Erfahren Sie von einflussreichen Führungskräften von Esri, NOAA und dem Met Office, wie sie mithilfe geospatialer Daten standortspezifische Einblicke für die kommunale Planung, politische Entscheidungsfindung und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen gewinnen. Informieren Sie sich über die Klimaportale, die beide Behörden kürzlich ins Leben gerufen haben, und erfahren Sie mehr darüber, was passiert und möglich ist, wenn GIS für den Klimaschutz eingesetzt wird.

