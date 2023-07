NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag ins Plus gedreht und sich damit etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,42 Prozent auf 111,14 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries betrug 4,01 Prozent.

Entscheidende Konjunkturdaten standen zu Beginn der Woche nicht auf dem Programm. In den Vereinigten Staaten stieg das Volumen der Verbraucherkredite im Mai deutlich schwächer als von Experten erwartet.

Im Handelsverlauf äußerten sich einige Notenbanker aus den Reihen der Federal Reserve, bevor am kommenden Wochenende bereits die Schweigeperiode vor der nächsten Zinssitzung beginnt. Ihrer Meinung nach müssen die Leitzinsen in diesem Jahr weiter steigen, um die Inflation wieder dem Zielwert von zwei Prozent anzunähern./la/he