Starlink-Satelliten haben in den vergangenen sechs Monaten 25.000 Ausweichmanöver durchführen müssen. Und das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk - SpaceX - will in den nächsten Jahren noch 12.000 Satelliten mehr in die Umlaufbahn bringen. Das birgt größere Gefahren. Es wird immer voller in der niedrigen Erdumlaufbahn. Mehr als 4.000 Starlink-Satelliten befinden sich bereits in der Umlaufbahn. Laut Plänen des privaten Raumfahrtunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...