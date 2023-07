Bereits vor vier Jahren sorgte 1&1 bei der Auktion von 5G-Frequenzen für Aufsehen mit der etwas überraschenden Ankündigung, sich an den milliardenschweren Versteigerungen zu beteiligen und künftig ein eigenes Mobilfunknetz aufzubauen. In dieser Hinsicht ist bisher aber nur erstaunlich wenig geschehen.Anzeige:Die Auflagen aus der Auktion verpflichteten 1&1 (DE0005545503) eigentlich, schon bis Ende 2022 wenigstens 1.000 Standorte für die Versorgung mit Mobilfunk am Start zu haben. Der Chef des Mutterkonzerns United Internet, Ralph ...

Den vollständigen Artikel lesen ...