DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.689 Pkt - Daimler Truck sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Montagabend nach Xetra-Schluss nur Daimler Truck auffällig gezeigt. Der Nutzfahrzeughersteller hatte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 erhöht. "In diesem negativen makroökonomischen Umfeld kam das wirklich überraschend", sagte der Marktteilnehmer. In einem eigentlich eher ruhigen Geschäft sei die Aktie bei hohen Umsätzen 4 Prozent fester getaxt worden.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.689 15.673 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 10, 2023 16:29 ET (20:29 GMT)

