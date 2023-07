Daimler Truck: "Good News" am Kapitalmarkttag?

Neue mittelfristige Ziele oder ein Aktienrückkaufprogramm könnten den Investoren bei Daimler Truck (DTG) gefallen! Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: DTG ISIN: DE000DTR0CK8

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Daimler-Truck-Aktie konnte im Verlauf der vergangenen sechs Monate rund 4.9 Prozent zulegen. Die Bullenflagge mit dem Test des 20-Tagedurchschnitt und einer markanten Umkehrkerze könnte eine ideale Startposition für eine neue Kursrallye sein.

Chart vom 10.07.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 31.81 EUR

Meinung: Im ersten Quartal meldete das Dax-Unternehmen solide Zahlen. Der Auftragseingang war - insbesondere in Nordamerika - rückläufig, aber weniger stark als bei anderen Unternehmen der Branche. Das Startsignal für die neue Rallye könnte gleich morgen erfolgen, wenn der weltgrößte Nutzfahrzeughersteller in Boston, Massachusetts um 9.30 Uhr Eastern Time, beziehungsweise 15.30 Uhr MESZ seinen Kapitalmarkttag 2023 veranstaltet. Es wird darüber spekuliert, dass das Management bemüht sein könnte, den Investoren "Good News" zu verkünden. Ein Aktienrückkaufprogramm sowie neue mittelfristige Ziele für Umsatz und Gewinn geistern durch die Gazetten.

Setup

Mögliches Setup: Wir orientieren uns mit dem Trigger an der letzten Tageskerze und setzen den Stop Loss unter die kleine Kurslücke vom 26. auf 27. Juni. Die nächsten Quartalszahlen kommen bei Daimler Truck am 1. August, so dass ein mehrwöchiger Trade möglich wäre. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 27. Juni. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DTG.

Veröffentlichungsdatum: 10.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.