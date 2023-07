NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Baustoffhersteller dürfte solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei dürfte Europa überdurchschnittlich abgeschnitten haben. In der Region dürfte der volle Beitrag der Preiserhöhungen im zweiten Halbjahr 2022 und im ersten Quartal dieses Jahres zur Geltung gekommen sein./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 15:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006047004

