Sensation: Revolutionäre Idee im Pharmasektor - Leben retten durch Nanotechnologie!

Liebe Leserinnen und Leser,

In der nicht allzu fernen Vergangenheit, während des Höhepunkts der Pandemie, waren wir uns jeder Oberfläche, die wir berührten, der potenziellen Krankheiten, die sie beherbergten, und des Risikos der Übertragung hyperbewusst.

Die preisgekrönte, ultraspannende Nanotechnologie von FendX Technologies (WKN: A3D6WL), stößt Viren und Bakterien ab und verspricht die Verbreitung von Krankheitserregern in zahlreichen Branchen und Umgebungen zu reduzieren.

Innovation ist der Motor allen Fortschritts, und in keiner Branche ist dies so wichtig wie in der Gesundheitsversorgung. Die globale Covid-19-Pandemie hat nicht nur vulnerable Schwachpunkte in der medizinischen Versorgung aufgezeigt, sondern auch, wie schnell sich Viren problemlos ausbreiten können.?

REPELWRAP - ein preisgekröntes Flaggschiffprodukt

Das führende Produkt in der Entwicklung von FendX Technologies (WKN: A3D6WL) nennt sich REPELWRAP. Es handelt sich dabei um eine schützende Oberflächenbeschichtung mit Eigenschaften, welche das Anhaften von Krankheitserregern verhindern und deren Übertragung auf kontaminationsanfällige Oberflächen reduzieren.

Im Jahr 2020 konnten die führenden Forscher der McMaster University - unter der Leitung von Leyla Soleymani und Tohid Didar - mit ihrer Nanotechnologie den "Create The Future" Preis abräumen.

Repel Wrap from McMaster University (OFFICIAL) on Vimeo.

Dies ist eine Verteidigungslinie gegen neue Krankheitserreger, einschließlich zukünftiger Bedrohungen, die wir noch nicht kennen,

so Soleymani.

Neue Forschungsergebnisse bestätigen, dass REPELWRAP nicht nur Bakterien, sondern auch Viren abhalten kann. Das Produkt arbeitet mit einem selbstreinigenden Oberflächendesign, welches darauf ausgerichtet ist, alles abzustoßen, was mit ihm in Berührung kommt, bis hin zu Viren und Bakterien.

Das Produkt könnte künftig also eine entscheidende Rolle bei der Unterbrechung von Infektionsketten sein. REPELWRAP ist so spannend, dass es sogar bereits von CNN Health aufgegriffen wurde.



Partnerschaft mit Dunmore-Team als 1. Schritt zur Kommerzialisierung

Die Nanotechnologie wurde wie bereits erwähnt von der McMaster University lizenziert, und der Prototyp der REPELWRAP-Folie wurde in ihren Labors erfolgreich getestet. Der nächste Schritt ist die Herstellung größerer Prototypen der REPELWRAP-Folie für Tests.

Zu diesem Zweck ist FendX im April dieses Jahres eine Partnerschaft mit dem Engineering-Experten Dunmore International Corp. eingegangen, einem Unternehmen der an der New York Stock Exchange gelisteten Steel Partners Holdings L.P.

Die Verpflichtung des Dunmore-Teams ist der erste Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung und ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und genau von hier kommen gestern starke News!

Die erste Entwicklungsphase bestand darin, dass Dunmore die Laborprototyp-Formulierung von McMaster zur Herstellung von REPELWRAP-Folien an die Produktionsprozesse von Dunmore anpasst, was Dunmore erfolgreich abgeschlossen hat.

Die bei Dunmore in der ersten Phase hergestellten Folien wurden wie heute berichtet wurde sodann bei McMaster getestet, und McMaster bestätigte, dass die Folien ähnliche abweisende Eigenschaften wie der McMaster-Laborprototyp haben. Diese positiven Ergebnisse ermöglichen es Dunmore, in die nächste Entwicklungsphase einzutreten, die die Durchführung kleinerer Serien auf der kommerziellen Produktionslinie zur Herstellung von Folien mittlerer Größe für weitere Tests beinhaltet.

Dr. Carolyn Myers, CEO von FendX, wird in der News wie folgt zitiert:

Wir freuen uns sehr, dass Dunmore den Prototyp der REPELWRAP-Folie erfolgreich in seinem Forschungs- und Entwicklungslabor nachgebaut hat und nun mit der Automatisierung des Herstellungsprozesses beginnen kann.

Weiter ergänzt sie:

Diese Errungenschaft markiert einen bedeutenden Schritt vorwärts in unseren Scale-up-Initiativen, da FendX einen wichtigen Meilenstein in der REPELWRAP-Folienentwicklung erreicht hat. Wir freuen uns, Dunmore als Teil unseres Teams zu haben, das zur Weiterentwicklung unserer Technologie beiträgt und unsere Bemühungen unterstützt, unsere Entwicklungsmeilensteine zu erreichen.

Die Möglichkeit, den Herstellungsprozess für REPELWRAP-Folien zu automatisieren, wäre ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung eines kommerziellen Produkts.

?

Revolutionäre Idee kann tausende Leben retten

Angesichts der hohen Zahl von Krankenhausinfektionen und der ständigen Bedrohung durch Pandemien ist es unerlässlich, dass wir nach revolutionären Lösungen suchen, um künftig Präventivmaßnahmen zu ergreifen.

Krankenhausinfektionen durch Keime sind leider eine traurige Realität, die jährlich viele Menschenleben fordert. Nach Schätzungen des RKI aus dem Jahr 2019 liegt die Zahl der im Krankenhaus erworbenen Infektionen allein in Deutschland zwischen 400.000 bis 600.000 pro Jahr. Bei etwa 10.000 bis 20.000 Menschen hat dies tödliche Folgen.

Die herkömmlichen Desinfektionsmethoden sind nicht immer effektiv genug, um die rasante Ausbreitung von Krankheitserregern zu stoppen. Doch was wäre, wenn es eine präventive Lösung gäbe, die diese Erreger bereits in ihrer Ausbreitung hemmt und somit die Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal erhöht?

Eine solche Technologie könnte einen enormen Unterschied an den statistischen Infektionszahlen machen. Die Belastung der Gesundheitssysteme könnte verringert und die Behandlungskosten, welche durch eine Infektion entstehen, reduziert werden.

Die Aktien von FendX Technologies (WKN: A3D6WL) sind praktisch noch unentdeckt und das bereits preisgekrönte Produkt hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Krankheitserreger bekämpfen, grundlegend zu verändern.

Die erregerabweisende Technologie von FendX unterscheidet sich von anderen heute auf dem Markt befindlichen Folien.

Bei anderen Folien müssen sich Viren und Bakterien an der Oberfläche festsetzen, um abgetötet zu werden, wodurch ein potenzielles "Übertragungsfenster" entsteht, in dem Bakterien oder Viren auf der Folie weiterhin verbreitet werden können.

FendX Technologies Inc.



WKN: A3D6WL | ISIN: CA3144601067

0,425 CA$ (CSE: FNDX) | 0,295 Euro (Frankfurt: E8D)

Marktkapitalisierung: 22 Mio. CA$

Wir brauchen Innovation zum Fortschritt

Die Kontrolle der Verbreitung von Krankenhauserregern und Viren stellt eines der großen Probleme des Gesundheitssektors dar. Kontaminierte Oberflächen spielen eine zentrale Rolle bei der Übertragung von Krankheitserregern.



Der Übertragungsmechanismus besteht darin, dass eine Person eine kontaminierte Oberfläche berührt und dadurch den Erreger aufnimmt. Als Folge davon wird die Person anfällig für eine Infektion und kann diese wiederum auf andere übertragen.

Seien es Türklinken, Treppengeländer, Waschbecken oder sogar Seifen- und Desinfektionsmittelspender - Erreger breiten sich überall aus, wo es genehm ist.

Auf globaler Ebene ist das Engagement hoch, präventive Maßnahmen zu entwickeln. Trotzdem sind Infektionen nach wie vor für hohe Morbiditäts- und Mortalitätsraten, erhöhte Kosten und längere Krankenhausaufenthalte verantwortlich.

Die derzeitigen Präventivmaßnahmen sind noch wahrscheinlich noch nicht ausreichend, um die Infektionsraten weiter zu senken.

FendX - eine neue Ära der Nanotechnologie im Gesundheitssektor bricht an!

Leben sicherer machen durch Nanotechnologie - FendX hat die Vision durch seine Produkte Verbreitung von Krankheitserregern reduzieren. Der Fokus der Forschung liegt darin, das Anhaften von Bakterien, Viren und Flüssigkeiten verhindern.

Bereits jetzt hat FendX Technologies (WKN: A3D6WL) mit seiner preisgekrönten Nanotechnologie, die von der McMaster University lizenziert wurde, ein Flaggschiffprodukt entwickelt, welches in einer Vielzahl von Bereichen wie dem Krankenhaussektor Einsatz finden könnte.

FendX ist dabei, ein solides Patentportfolio auf Basis der einzigartigen Technologie aufzubauen. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz für seine Technologie und sein IP-Portfolio von McMaster, die sowohl Film- als auch Sprühbeschichtungs-Nanotechnologie umfassen.

Die Sprüh-Nanotechnologie ist eine innovative Beschichtungstechnologie, die bifunktionale Eigenschaften aufweist und darauf abzielt, Krankheitserreger auf Oberflächen abzuweisen sowie zu eliminieren.

FendX Technologies Inc.



WKN: A3D6WL | ISIN: CA3144601067

0,425 CA$ (CSE: FNDX) | 0,295 Euro (Frankfurt: E8D)

Marktkapitalisierung: 22 Mio. CA$

Die Natur hält stets die Vorlage für die besten Lösungen parat

Inspiriert wurde das Hauptprodukt von FendX durch die wasserabweisende Oberfläche des Lotosblattes. Die Nanotechnologie bewirkt eine Tröpfchen-Bildung, wenn Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser sowie solche mit niedriger Oberflächenspannung wie Öl mit ihr in Kontakt kommen. Dadurch kann das Anhaften von Krankheitserregern verhindert werden.

Das sind die Eigenschaften von REPELWRAP:

Reduziert Virustiter von >99% der mit Covid-19 verwandten Stämme.

Reduziert die Übertragung von Escherichia coli um das 20-fache.

Reduziert die Koloniebildung von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus und Pseudomonas aeruginosa um >85%.

Wirkt erfolgreich blutabweisend

Behält seine robusten Abstoßungseigenschaften bei, nachdem es verschiedenen physikalischen und mechanischen Kräften ausgesetzt wurde.

Behält seine abweisenden Eigenschaften unter Belastung und bei Anpassung an verschiedene Formfaktoren (gebogen oder nicht gebogen) bei.

FendX und die Forscher hinter dem Produkt glauben, dass ihre Technologie zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen finden kann. Der potenzielle Markt ist gigantisch, sei es in der Transport- oder Entertainmentindustrie, in Schulen oder im Lebensmittelsektor.

Der Hauptfokus wird sich nach der abgeschlossenen Entwicklung jedoch auf den offensichtlichsten Markt von allen - den Gesundheitssektor - richten. Dort sollte sich das Potenzial der Technologie am besten präsentieren lassen, was zur weiteren Vermarktung genutzt werden kann.

Geballte Frauenpower: Management mit Erfahrung ist der Schlüssel zum Erfolg

Die Unternehmensspitze gehört stets zu den wichtigsten Punkten einer Investmententscheidung. Bei FendX Technologies (WKN: A3D6WL) ist Dr. Carolyn Myers in der Rolle des CEO. Erfahrung bringt Sie aus früheren Führungspositionen wie bei Allergan PLC (einer Tochter vom Pharmariesen AbbVie) oder Mylan Technologies (jetzt Teil von Viatris). Vor diesen Funktionen war Dr. Myers in verschiedenen Managementpositionen im Bereich Vertrieb und Marketing bei der Pharmacia Corporation tätig, die heute zu Pfizer gehört.

Diese Erfahrung dürfte bei der Einführung von REPELWRAP von Nutzen sein. Zunächst soll REPELWRAP auf dem kanadischen Markt eingeführt werden. Gelingt die Kommerzialisierung, könnte das Produkt auch international ausgerollt werden.

Die aktuelle Zeitplanung sieht eine Einführung von REPELWRAP in Kanada im Jahr 2024 vor. Weitere Entwicklungen der Nanotechnologie sollen dann zu organischem Wachstum der Pipeline und des Unternehmens führen.

Starkes Potenzial hätte die Erschließung des US-Marktes. Jährlich sterben in den USA mehr als 99.000 Menschen an Infektionen, die im Gesundheitswesen verursacht werden, mit direkten medizinischen Kosten von mindestens 28,4 Milliarden US$ pro Jahr.

Das Einsparpotenzial für den Gesundheitssektor dürfte also direkt mit dem Umsatzpotenzial von FendX Technologies (WKN: A3D6WL) in Verbindung stehen.

Fazit - einzigartige Investmentmöglichkeit für Riesenmarkt

FendX ist ein aufstrebendes Unternehmen, das genau dort ansetzt, wo Innovation benötigt wird. Sie haben eine bahnbrechende Nanotechnologie entwickelt, die preisgekrönt sowie lizenziert ist und die Ausbreitung von Krankheitserregern wirksam verhindert.

REPELWRAP hat das Potenzial, die Gesundheitsbranche zu revolutionieren und eine neue Ära der Prävention einzuläuten. Verläuft alles nach Plan, könnte sich aus dem Unternehmen und seinem disruptiven Einfluss auf die Gesundheitsversorgung eine vielversprechende Erfolgsgeschichte mit einem Vielfachen der aktuellen Marktkapitalisierung entwickeln.

Weitere Forschungen werden mit starken Partnern wie der McMaster University vorangetrieben, um das Produkt stetig weiterzuentwickeln. Die zum Patent angemeldete Technologie von FendX hat das Potenzial, eine große Chance zu nutzen, um zur Lösung der globalen Bedrohung durch die Übertragung von Infektionskrankheiten beizutragen.

Wir meinen: Jetzt sollten Anleger FendX als potenziellen künftigen Hauptakteur im Wettlauf um die Eindämmung der Verbreitung von Bakterien und Viren genau prüfen!

FendX Technologies Inc.



WKN: A3D6WL | ISIN: CA3144601067

0,425 CA$ (CSE: FNDX) | 0,295 Euro (Frankfurt: E8D)

Marktkapitalisierung: 22 Mio. CA$

Schauen Sie sich auch bitte die aktuelle Unternehmenspräsentation und das aktuelle Fact-Sheet unter https://fendxtech.com/stock-information/ an.

Aktienstruktur:

Mit Stand 30.06.2023 sind nach Unternehmensangaben in der Investoren Präsentation 52.096.786 Aktien ausgegeben, wovon 68% bzw. 35.649.666 Aktien noch Haltefristen unterliegen zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation nicht handelbar waren.

Demnach sind derzeit nicht einmal 16,5 Millionen Aktien handelbar!

Des Weiteren bestehen 2.741.667 Stock Options, 16.800.627 Warrants und 4.150.000 Bonus Aktien, deren Ausgabe das Erreichen bestimmter Meilensteine bedarf.

Die Aktienanzahl könnte sich demnach -Stand heute- auf bis zu 75.789.080 erhöhen.

Mit spekulativen Grüßen



Ihr Hotstock-Investor

