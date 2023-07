Hecla Mining setzt die Konsolidierung des Yukon fort

Anzeige / Werbung

Mit der Übernahme von Alexco Resources ist Hecla Mining angetreten, die Aktivitäten der Silberproduzenten und Silberminenentwickler in der kanadischen Provinz Yukon zu konsolidieren. Nun folgt mit der vollständigen Übernahme von ATAC Resources der nächste Schritt. Er ist auch für die Aktionäre von Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) von Bedeutung, denn das Keno-Hill-Silberprojekt von Metallic Minerals grenzt unmittelbar an die Claims von Alexco Resources an, die inzwischen ein Teil von Hecla Mining geworden sind.

In seinem Statement zur erfolgreich vollzogenen Integration von ATAC Resources lässt Phillips S. Baker, Jr., der Präsident und CEO von Hecla Mining, klar erkennen, von welcher Intention Heclas Aktivitäten im Yukon gekennzeichnet sind, wenn er sagt: "Mit dem Erwerb von ATAC setzen wir unsere Strategie fort, große Landpakete mit bedeutendem Explorationspotential in günstigen Bergbaurechtsgebieten zu erwerben."



Auf ATAC Resources trifft dies unweigerlich zu, denn Heclas CEO führt weiter aus: "Die Grundstücke Rackla und Connaught im Yukon sind ein riesiges Landpaket von über 700 Quadratmeilen (1.830 Quadratkilometer), fast halb so groß wie Rhode Island, mit identifizierten Gold-, Silber- und Grundmetallmineralisierungen."