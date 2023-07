Bei der Aktie ist Kaufinteresse zu verzeichnen. Der Anbieter von Hardware und Software für das Gesundheitswesen ist ein Profiteur der Digitalisierung in Deutschland. Warburg Research geht davon aus, dass COMPUGROUP in Q2 von einer Aktualisierung der Konnektor-Software profitiert hat, was einen hochmargigen Umsatzbeitrag von 20 Mio. € geliefert habe. Folglich geht Warburg Research von einem sehr profitablen Q2 aus. 2,4 Mrd. € Börsenwert bei 1,3 Mrd. € und KGV 17 sind nach dem jüngsten Rücksetzer für COMPUGROUP akzeptabel. Hier lockt eine Trading-Chance bis zumindest 51/52 €. Dank Digitalisierungsdruck im deutschen Gesundheitswesen lassen sich mittelfristig wieder Kurse um 70 € rechnen.



