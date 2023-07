Rohöl der Nordseesorte Brent Crude zeigt seit einigen Wochen Kursstärke und konnte im Zuge dessen an eine wichtige Schlüsselstelle zulegen. Hier wird sich nun entscheiden müssen, ob eine mittelfristige Trendwende gelingt oder die bisherige Schiebephase fortgesetzt wird. Die europäische Rohölsorte Brent Crude schwankt seit nunmehr Anfang Mai in einer stabilen Seitwärtsbewegung zwischen 71,40 und grob 78,68 US-Dollar. In der abgelaufenen Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...