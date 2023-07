Das Geschäft bei Daimler Truck brummt. Nach einem starken 1. Quartal hat sich nun auch noch das 2. Quartal besser als erwartet entwickelt, weswegen die Jahresprognose angehoben wurde. Mit hohen Ambitionen ist Foxconn im vergangenen Jahr in Indien eingestiegen, um Halbleiter und Bildschirme zu produzieren. Jetzt erfolgt der Rückzug auf leisen Sohlen. Uber verliert einen wichtigen Spitzenmann. Finanzvorstand Nelson Chai, der erheblich zur Verbesserung der Lage des Unternehmens beigetragen hat, will Insidern zufolge Uber verlassen.Asien entwickelt sich am Dienstagmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...