Coca-Cola - Gefangen in der Zone!

Chartanalyse der Coca-Cola Co - Aktie



Die Coca-Cola Co Aktie befindet sich in einem mittelfristigen Seitwärtstrendkanal. Bei der Entstehung dieses Seitwärtstrendkanals ist es nicht möglich festzustellen, ob es sich um eine Trendkonsolidierung oder um eine Trendumkehr handelt. Ein Verlassen des Trendkanals in die erwartete Richtung kann als Kauf- bzw. Verkaufssignal angesehen werden. Als definitives Verkaufssignal sollte ein signifikantes Durchbrechen der unteren Unterstützungslinie, als definitives Kaufsignal sollte ein signifikantes Durchbrechen der oberen Widerstandslinie gewertet werden. Daher werden wir die weitere Entwicklung solange genau beobachten, bis sich ein eindeutiger Trendwechsel herausgebildet hat. Solange bleibt die Coca-Cola Co Aktie vorerst unter Beachtung des nächsten Stop-Kurses nur eine Halteposition.