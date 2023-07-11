The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2023
ISIN Name
NO0010886922 BULK INR 20/23 FLR
DE000HLB5EU4 LB.HESS.THR.CARRARA07T/23
DE000HLB2C75 LB.HESS.THR.CARRARA10H/15
DE000DZ1J741 DZ BANK IS.A427
US02665WCJ80 AMER.HONDA F. 18/23 MTN
XS1992918661 EG GLBL FIN. 19/24 REGS
XS1645495349 CAIXABANK 17/28 FLR MTN
CH0370943562 MSC CRUISES 17-23
XS2099761376 EIB 20/23 MTN
US045167EV11 ASIAN DEV.BK 20/23 MTN
XS2284751810 SVENSK EXPOR 21/23 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2023
ISIN Name
NO0010886922 BULK INR 20/23 FLR
DE000HLB5EU4 LB.HESS.THR.CARRARA07T/23
DE000HLB2C75 LB.HESS.THR.CARRARA10H/15
DE000DZ1J741 DZ BANK IS.A427
US02665WCJ80 AMER.HONDA F. 18/23 MTN
XS1992918661 EG GLBL FIN. 19/24 REGS
XS1645495349 CAIXABANK 17/28 FLR MTN
CH0370943562 MSC CRUISES 17-23
XS2099761376 EIB 20/23 MTN
US045167EV11 ASIAN DEV.BK 20/23 MTN
XS2284751810 SVENSK EXPOR 21/23 MTN