Die Auftragsflut bei Nordex geht weiter. Zum Ende des zweiten Quartals hat sich der Turbinenbauer noch mehrere Aufträge für Windparks im Mittelmeerraum gesichert. Zudem rät AlsterResearch zum Kauf der Aktie. Im frühen Handel führt Nordex entsprechend den MDAX an und klettert wieder in Richtung der 12-Euro-Marke.Insgesamt hat Nordex noch einmal Aufträge für 363 Megawatt erhalten. Damit werden zwei Windparks in Spanien und ein großer Park in Serbien gebaut sowie weitere Turbinen nach Frankreich, Italien ...

