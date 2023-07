Tagesausblick für 11.07. DAX erholt sich langsam. Öl im Blickpunkt

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der Dämpfer vom vergangenen Donnerstag hat Spuren hinterlassen. Die Markteilnehmer erholen sich nur sehr zaghaft. Hinzu kam, dass heute keine nennenswerten Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden, welche die Märkte entscheidende Impulse hätten geben können. So hangelten sich DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 nach einem schwachen Start im Tagesverlauf zwar zwischen 0,4 und 0,6 Prozent nach oben. Entscheidende Widerstandsmarken konnten die Leitindizes jedoch nicht überwinden.

An den Rentenmärkten blieb es mehrheitlich ruhig. Im Wochenverlauf werden eine Reihe von Reden von Notenbänkern der EZB und Fed erwartet, die Hinweise auf mögliche Zinsschritte im Juli liefern könnten. Ein verlgeichbares Bild zum Rentenmarkt zeigte sich auch bei den Rohstoffen. Weder Edelmetalle wie Gold und Silber noch die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil distanzierten sich groß von ihrem Schlussstand vom Freitag. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil hat inzwischen die Oberkante des seit Anfang Mai gebildeten Seitwärtstrends erreicht. Gelingt nun der Ausbruch?

Nicht vergessen:

Unternehmen im Fokus

Die Commerzbank deutet einen Ausbruch aus dem seit Ende April 2023 gebildeten Seitwärtstrend an. Evonik senkte die Prognose für das Gesamtjahr nachdem die erwartete Erholung im zweiten Quartal schwächer ausfiel als zunächst erwartet wurde. Der Börsenneuling Nucera legte am zweiten Handelstag weiter zu. Die Aktie des Mutterkonzerns ThyssenKrupp bewegte sich hingegen kaum. Die Aktie des Online-Apotheke-Konzerns Redcare Pharmacy (ehem. Shop Apotheke) verbuchte einen Rücksetzer. Patienten können ihr E-Rezept künftig mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte in Apotheken einlösen. Eine vergleichbare Lösung für Online-Apotheken ist jedoch noch nicht gefunden und könnte Unternehmen wie Redcare Pharmacy benachteiligen.

Daimler Truck lädt zum Kapitalmarkttag und Varta zur Hauptversammlung. Mercedes-Benz veröffentlicht Absatzzahlen zum zweiten Quartal 2023.

Wichtige Termine

Germany-Inflation Final

Germany-ZEW

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.690/15.800/16.000/16.030/16.190 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.580/15.260/15.475/15.540 Punkte

Nach einem zögerlichen Beginn hangelte sich der DAX® nach oben und näherte sich der wichtigen Widerstandsmarke bei 15.690 Punkten. Die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 16.000 Punkten wurde vergangene Woche nach unten durchbrochen, was als bearishes Signal zu deuten ist. Wird diese Marke nicht rasch wieder überschritten droht eine Konsolidierung bis 15.475 und im weiteren Verlauf bis 15.260 Punkte. Kaufsignale zeigen sich frühestens oberhalb von 15.800 Punkten.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 14.03.2023 -10.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.07.2018 - 10.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die mittelfristig einen moderaten Anstieg des Index erwarten, aber eine kurzfristige begrenzte Konsolidierung nicht ausschließen können. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Bei einem der beiden Produkte wurde die Barriere bei 11.500 Punkten und das Bonuslevel/Cap bei 25.000 Punkten festgelegt Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets oberhalb der Barriere und somit oberhalb von 11.500 Punkten erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 250 Euro. Wird die Barriere während der Laufzeit hingegen verletzt, droht ein Verlust. Aktuell liegen die Barrieren jeweils über 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs des DAX®.

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des DAX® zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC19A5 226,86* 12.250 24.000 15.12.2023 DAX® HB9DJJ 239,22* 11.500 25.000 15.12.2023

*max. Rückzahlung 240 EUR; **max. Rückzahlung 250 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.07.2023; 17:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 12,96 12.490,054709 14.051,311548 5 Open End DAX® HC01N6 12,41 14.571,089259 15.091,277146 15 Open End DAX® HC4YCJ 3,79 14.987,296169 15.299,031929 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.07.2023; 17:30 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC6WGZ 11,28 18.725,46353 17.165,632418 -5 Open End DAX® HC6WGY 11,96 16.644,428981 16.123,458354 -15 Open End DAX® HC701M 11,52 16.228,222071 15.916,640207 -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.07.2023; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus-Zertifikaten und Faktor Optionsscheine sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

