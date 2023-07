(shareribs.com) Chicago 11.07.2023 - Die Agrarfutures an der Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel etwas fester. Der Zustand der Maisernte hat sich leicht verbessert. Im Rahmen des jüngsten Crop Progress Report gab das USDA gestern bekannt, dass sich der Zustand der Maisernte leicht verbessert hat. 55 Prozent wurden in der Woche bis zum 9. Juli als "gut" oder "sehr gut" eingestuft. ...

