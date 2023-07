Mainz (ots) -Kundenbeziehungen in Deutschland sind viel besser als ihr Ruf! Im internationalen Vergleich der G7 Länder gelingt es nur amerikanischen Unternehmen, mehr Kunden zu Fans zu machen. Das belegt eine neue Studie des Mainzer Beratungsunternehmens 2HMforum. Für beste Beziehungen.In Ihrem neuen Buch "FANOMICS - Turn Customers into Fans and Profit from it" präsentieren die beiden Mainzer Buchautoren Prof. Dr. Gregor Daschmann und Roman Becker erstmals die Ergebnisse ihrer weltweit einzigartigen Kundenstudie, in der Fan-Quoten im internationalen Vergleich untersucht wurden.Die Ergebnisse widerlegen das Bild der "Servicewüste Deutschland": Die Fan-Quote von 30% der befragten Kunden wird nur von den USA mit 40% übertroffen! Auch Italien, Kanada, Großbritannien und Frankreich liegen nicht weit dahinter, nur Japan fällt kulturell bedingt mit lediglich 10% ab. In allen Ländern konnte die Studie den hohen Wert von Fan-Kunden bestätigen: "In allen Kulturen verhalten sich die von uns als Fans identifizierten Kunden gleich: Sie kaufen mehr, sie kaufen häufiger und sie bleiben viel länger treu.", so Professor Daschmann. "Dass die Messung unseren Ansatz so fulminant bestätigt, hatten wir vorher kaum zu glauben gewagt!".Jeder kann Kunden zu Fans machen"Wir haben mit der Fan-Quote eine neue Steuerungsgröße gefunden, mit der wir unabhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, kulturellen Einflüssen und treffgenauer als mit jeder anderen Messgröße Kunden mit dem höchsten Kundenwert identifizieren können.", sagt Roman Becker, der seit mehr als 25 Jahren national und international Unternehmen im B2B und B2C dabei berät, sich auf zentrale Kundenbedürfnisse zu fokussieren und damit Kunden wirklich zu Fans zu machen.Basierend auf der sozialwissenschaftlichen Fan-Forschung sowie Erhebungen und Interviews mit mehr als 7.000 Kunden von Schlüsselbranchen zeigt das Buch, was Fan-Kunden ausmacht, warum sie so viel wert sind, wie man emotionale Kundenbindung messen kann - und vor allem: Wie man mithilfe des Steuerungssystems FANOMICS die Fan-Quote unter den Kunden steigert. Denn Unternehmen mit vielen Fan-Kunden sind nachweislich wirtschaftlich erfolgreicher, wirken sinnstiftend und sind für den Wandel bestens gerüstet - überall auf der Welt.Mehr Informationen unter www.fanomics.de (http://www.Fanomics.de)Das BuchRoman Becker / Gregor Daschmann: FANOMICS® Turn Customers into Fans and Profit from it. Springer Wiesbaden, ISBN: 978-3-658-41238-8.Die AutorenRoman Becker ist Pionier in der Analyse von emotionaler Kundenbindung und Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der 2HMforum.-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mainz.Dr. Gregor Daschmann ist Professor für Kommunikationswissenschaft am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften, Medien und Sport. Er ist weltweit renommierter Experte in der Forschung zu Fan-Verhalten.Pressekontakt:Jacqueline DreyhauptLeiterin Kommunikation & Marketing2HMforum. Für beste Beziehungen.mail: jacqueline.dreyhaupt@2hmforum.dephone (direct): +49 6131 32809-151mobile: +49 171 3632323Dekan-Laist-Str. 17aD-55129 MainzOriginal-Content von: 2HMforum., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121664/5554977