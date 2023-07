Die Dominanz von Big Tech am Aktienmarkt ist in diesem Jahr außergewöhnlich. Die "Magnificent 7" (glorreichen Sieben), zu denen die Aktien der sieben Tech-Riesen Nvidia, Tesla, Meta Platforms, Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet gehören, bestimmen inzwischen das Geschehen im marktbreiten S&P 500 und vor allem im Nasdaq 100 Index. Der Großteil der Aktienmarkt-Rally in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...