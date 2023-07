Bonn (www.anleihencheck.de) - Mit den Werten für Juni werden am Mittwoch zum letzten Mal vor der FOMC-Sitzung am 26. Juli die US-Verbraucherinflationsdaten veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Es werde erwartet, dass sich sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation verlangsamen würden (jeweils auf 3,2% gegenüber 4% bzw. auf 5% gegenüber 5,3%). Am Freitag werde die Verbraucherumfrage der University of Michigan veröffentlicht, die eine leichte Erholung zeigen dürfte (auf 56,5 Punkte gegenüber 55,5 im Vormonat), was im Einklang mit der positiven Überraschung stehen würde, die das Verbrauchervertrauen des Conference Board Ende Juni gezeigt habe. ...

