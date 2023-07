DJ Einzelhandel rechnet zum Schulstart mit 650 Millionen Euro Umsatz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Zur Einschulung geben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland in diesem Jahr 650 Millionen Euro aus. Das geht aus einer aktuellen, vom Handelsverband Deutschland (HDE) in Auftrag gegebenen und vom IFH Köln durchgeführten Umfrage hervor, wie der Verband mitteilte. Demnach planen mehr als 12 Prozent der Befragten, anlässlich der Einschulung Geschenke oder Schulmaterialien zu kaufen. Laut Umfrage steigt im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 der Anteil der Konsumenten, die zur Einschulung Ausgaben planen. Vor vier Jahren seien es noch rund 10 Prozent gewesen.

Die Höhe ihrer Ausgaben zur Einschulung behalten laut HDE über 40 Prozent der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher im Vergleich zum Vorjahr bei. Rund 35 Prozent planen demnach hingegen, zu diesem Anlass mehr auszugeben als noch im Vorjahr. Ein Fünftel der Befragten habe vor, seine Ausgaben zum Schulstart zu reduzieren. Gekauft würden zur Einschulung insbesondere Süßwaren sowie Bücher und Schreibwaren. Auch in die Schulausstattung investierten die Konsumenten. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 gehe allerdings der Anteil derjenigen zurück, die Geld für Schulausstattung wie Schultaschen, Turnbeutel und Schreibtische ausgeben möchten. Großer Beliebtheit erfreuten sich weiterhin Spielwaren.

July 11, 2023

