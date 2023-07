DJ MÄRKTE EUROPA/Vorsichtig aufwärts - Warten auf ZEW

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Dienstag kurz nach dem Start freundlich. Positive Vorgaben von der Wall Street wie auch aus Asien geben die Richtung vor. In den USA waren unter anderem die die Marktzinsen deutlich gesunken. Damit setzt sich die Stabilisierung nach dem Abverkauf am vergangenen Donnerstag fort. Charttechnisch wird positiv gewertet, dass im DAX die Unterstützung bei 15.600 Punkten einmal mehr gehalten hat. Der DAX liegt 0,3 Prozent höher bei 15.713 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls 0,3 Prozent. Der Dollar bleibt gedrückt, mit 1,1015 Dollar kostet der Euro so viel wie zuletzt Anfang Mai.

Ausgeprägte Trends werden für den Tagesverlauf nicht erwartet. Mit Spannung wird bereits dem Highlight der Woche entgegengefiebert, nämlich den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch. Sie dürften maßgeblich für die Einschätzung der weiteren Zinspolitik der US-Notenbank werden. Die Anleihen zeigen sich am Morgen stabil bis leicht höher, auf den Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren steht eine Rendite von 2,62 Prozent.

Insbesondere in Deutschland richtet sich der Blick am Vormittag (11.00 Uhr) auf die Ergebnisse der ZEW-Umfrage für Juli zu den Konjunkturerwartungen und zur Konjunkturlage. Nachdem am Montag der Sentix-Index auf den niedrigsten Stand seit November 2022 gesunken ist, erwarten die Marktstrategen der Helaba eine weitere Stimmungseintrübung. Dass das Sentix-Investorenvertrauen und auch die Sentix-Lageeinschätzung für Deutschland nochmals spürbar niedriger ausgefallen sei, sei eine negative Indikation für den entsprechenden ZEW-Index, heißt es. Für die Erwartungen wird der ZEW-Index bei -10,0 Punkten erwartet, nachdem er im Juni bei -8,5 lag.

Für die Europäische Zentralbank bleibe es eine Gratwanderung, die richtige Dosierung der Leitzinserhöhungen zu finden, um die Inflation zügig und nachhaltig nach unten zu schleusen, ohne der Konjunktur übermäßigen Schaden zuzufügen, so die Helaba.

Daimler Truck erhöht Prognose

Als positiv, aber nicht als große Überraschung, werten die Analysten von Jefferies, dass Daimler Truck die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben hat. Der ebenfalls angekündigte Aktienrückkauf von bis zu 2 Milliarden Euro über zwei Jahre entspreche weitgehend den Erwartungen. Der Kurs zieht um 2,4 Prozent an. Der Kurs des Wettbewerbers Traton steigt um 0,4 Prozent. Daimler Truck hat insbesondere die Prognose für die Margen erhöht, weniger für den Absatz insgesamt.

Evotec (+3%) sind mit dem Ausbau der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb gesucht. Der Pharmariese will eine Option für eine exklusive und globale Lizenzvereinbarung mit Evotec nutzen. Sie betrifft diverse Forschungsprogramme im Bereich der Neurologie. Evotec erhält dafür nun eine Zahlung von 40 Millionen Dollar. Dazu kommen später Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Nach Abstufungen durch Analysten geht es für Cancom und New Work um 2,3 und 0,6 Prozent nach unten. GFT Technologies gewinnen dagegen 5,5 Prozent. Berenberg hat die Aktie zum Kauf empfohlen, nachdem sie zuletzt mit "Hold" eingestuft wurde.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.270,24 +0,3% 13,73 +12,6% Stoxx-50 3.874,26 +0,2% 8,97 +6,1% DAX 15.712,51 +0,3% 39,35 +12,9% MDAX 27.199,71 +0,6% 163,41 +8,3% TecDAX 3.134,03 +0,8% 24,15 +7,3% SDAX 13.272,36 +0,4% 55,44 +11,3% FTSE 7.271,50 -0,0% -2,29 -2,4% CAC 7.184,41 +0,6% 40,72 +11,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,62 -0,02 +0,05 US-Zehnjahresrendite 3,98 -0,02 +0,10 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.944,40 +0,6% 209,52 +2,4% S&P-500 4.409,53 +0,2% 10,58 +14,9% Nasdaq-Comp. 13.685,48 +0,2% 24,77 +30,8% Nasdaq-100 15.045,64 +0,1% 8,79 +37,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,84 -0,4 4,85 42,3 5 Jahre 4,22 -2,1 4,24 22,0 7 Jahre 4,11 -2,0 4,13 14,3 10 Jahre 3,98 -2,3 4,00 9,5 30 Jahre 4,02 -1,4 4,03 4,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,1012 +0,1% 1,1018 1,0983 +2,9% EUR/JPY 155,04 -0,3% 155,14 155,50 +10,5% EUR/CHF 0,9723 -0,2% 0,9726 0,9751 -1,8% EUR/GBP 0,8546 -0,1% 0,8538 0,8562 -3,4% USD/JPY 140,79 -0,4% 140,81 141,55 +7,4% GBP/USD 1,2887 +0,2% 1,2904 1,2829 +6,6% USD/CNH (Offshore) 7,2051 -0,3% 7,2046 7,2321 +4,0% Bitcoin BTC/USD 30.568,14 +0,8% 30.571,68 30.249,65 +84,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,49 72,99 +0,7% +0,50 -7,4% Brent/ICE 78,18 77,69 +0,6% +0,49 -6,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,64 30,23 -2,0% -0,59 -63,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.930,35 1.925,70 +0,2% +4,65 +5,8% Silber (Spot) 23,25 23,13 +0,5% +0,13 -3,0% Platin (Spot) 933,73 931,50 +0,2% +2,23 -12,6% Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,7% +0,03 -0,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2023 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.