Amazon 0.40% SEC (SECLOVE): "Das zweite Halbjahr wird gefährlich" Stefan Riße schreibt in seiner Kolumne auf Onvista, dass das zweite Halbjahr 2023 für die Börse gefährlich sein wird. Die Gründe dafür sind die Inflation, die Zinserhöhungen und die geopolitischen Spannungen. https://www.onvista.de/news/2023/07-04-das-zweite-halbjahr-wird-gefaehrlich-24-26151116 Ich habe bereits empfohlen, die Aktienquote in den kommenden Monaten zu reduzieren (wie in meinem http://tiny.one/WikifolioLoveMeForever bereits geschehen). Steigende Zinsen sind aber auch eine Herausforderung für viele Kreditnehmer, die sich Geld geliehen haben oder leihen wollen. Wenn Sie einen bestehenden Kredit ...

