Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die DIC Asset AG die Guidance für die Funds from Operations (FFO) für das Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) wegen den unverändert herausfordernden Transaktionsmärkten und zukünftig höheren Zinskosten deutlich zurückgenommen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage hänge die Zielrevision mit künftig höheren Zinsaufwendungen zusammen, da eine Lösung für die 400 Mio. Euro Bridge-Finanzierung im Zusammenhang mit der VIB Übernahme gefunden worden sei. Demnach schätze SRC eine künftige Zinsbelastung für die nächsten 2 Jahre von rund 8 bis 9 Prozent jährlich. Dies entspreche Mezzanine-Level. Dementgegen stufe der Analyst die Portfolioqualität als sehr hoch ein. Vermietungserfolge und einige Verkaufserfolge seien trotz der schwierigen Marktlage ein Indiz dafür. Der Abschlag zum NAV liege beim aktuellen Kurs bei über 65 Prozent. In der Folge reduziert der Analyst zwar das Kursziel auf 11,00 Euro (zuvor: 14,00 Euro), bestätigt aber das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.07.2023, 10:20 Uhr)



