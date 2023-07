Heiligenroth (ots) -Damit "Layla" auch morgen noch "Bumsbar" bleibt, geht Partyschlager-Barde Ikke Hüftgold jetzt komplett in die Vollen. Dieses Mal wurde die "Niveauschublade für untenrum" ganz weit geöffnet und darin versteckte sich nicht nur der Hamburger Entertainer Balek, sondern auch das wohl missverstandene Hygieneprodukt aller Zeiten: Das Tampon!Nachdem die Mehrwertsteuer des Presswattestöpsels mit dem blauen Rückholbändchen (zu Recht) auf 7% gesenkt wurde, ist es wieder ruhig um das überaus nützliche Ding geworden. Zu ruhig, finden Balek und Hüftgold. Dabei sollte dem Produkt, dass allein in Deutschland alljährlich rund 1,2 Milliarden Mal verkauft wird, viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.Das Spontan-Duo aus Balek und Ikke Hüftgold wollen das kurze Leben in Dunkelheit des nur einmal nutzbaren Produkts beenden und bieten die große Bühne, die das Tampon eigentlich verdient. Ab Freitag wird mit dem ersten Tampon-Lied der Welt der Weg in den nächstgelegenen Hygiene-Mülleimer geebnet.Im Song appellieren Frauenexperte Ikke Hüftgold und Balek als Duo "Tam & Pon" mit dem eindringlichen Text:"Ich nehme Flüssigkeit auf wie ein Tampon,und ich weiß, dass ich einmal im Monat ran komm...Tampon-Rechtler haben recht: Der Tampon kommt rein und als Single wieder raus - nämlich am Freitag, 14. Juli ab Mitternacht auf allen bekannten Plattformen.Wie freuen uns, wenn unsere nächste Veröffentlichung zeitnah Beachtung in Ihrer Berichterstattung findet und stehen Ihnen für Interviews, Zitate und O-Töne jederzeit zur Verfügung.Erste Eindrücke, musikalisch und visuell finden Sie unter den folgenden Social-Media-Links:Ikke Hüftgold finden Sie: Hier (https://www.instagram.com/reel/CuZxNqModu7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==), hier (https://www.instagram.com/p/CuRXhclrDO1/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==) und hier (https://www.instagram.com/reel/CuT9HRWAsI7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==).Balek checken Sie: Hier (https://www.instagram.com/reel/CuZxNqModu7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==), hier (https://www.instagram.com/p/CuRXhclrDO1/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==) und hier (https://www.instagram.com/reel/CuT9HRWAsI7/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==).Pressekontakt:Jana ScholzPresse- und PR-ManagementSummerfield Grouppresse@summerfield-group.com+49 163 866 55 69Original-Content von: Summerfield Music oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170983/5555149