Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssorgen bereiten den Finanzmarktteilnehmern nicht mehr nur Kopfschmerzen, mittlerweile ist es eine ausgewachsene Migräne, so die Analysten der DekaBank.Auch in der vergangenen Woche hätten die Spekulationen über weiter steigende Leitzinsen nicht abgerissen. In den USA sei die Konjunktur in der ersten Jahreshälfte besser als erwartet gelaufen. Das habe allerdings die US-Notenbank auf den Plan gerufen, die angesichts der weiterhin starken Nachfrage die Inflationsbekämpfung gefährdet sehe. Demgegenüber zeige die Konjunktur im Euroraum deutliche Auszehrungserscheinungen. Die deutsche Wirtschaft befinde sich gar in einer leichten Rezession. ...

