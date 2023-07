Der in Aachen ansässige E-Auto-Hersteller Next.e.GO Mobile hat eine festverzinsliche Fremdfinanzierung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar eingeworben, umgerechnet rund 68 Millionen Euro. Geldgeber ist die Vermögensverwaltungsgesellschaft Western Asset. Mit dem Nettoerlös der Finanzierung will e.GO seine Unternehmensstrategie forcieren, mit besonderem Fokus auf die Produktion des e.wave X sowie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...