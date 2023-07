Essen (ots) -Am 11. und 12. Juli erhalten Prime-Kund:innen exklusive MEDION® Angebote bei Amazon, darunter auch der Saug- und Wischroboter MEDION® X40 SW.Der Prime Day steht vor der Tür und auch MEDION präsentiert exklusive Angebote. Am 11. und 12. Juli 2023 profitieren Prime-Kund:innen auf amazon.de von attraktiven Preisnachlässen auf ausgewählte MEDION Produkte.Der Prime Day ist eine der größten Shopping-Veranstaltungen des Jahres und bietet Prime-Mitgliedern die Möglichkeit, erstklassige Produkte zu sensationellen Preisen zu ergattern. MEDION, bekannt für seine hochwertige Technik und das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis, präsentiert während des Prime Day eine breite Palette von Produkten, die den Alltag erleichtern und ein erstklassiges Nutzungserlebnis bieten.Neben vielen weiteren Deals gibt es den Saug- und Wischroboter MEDION X40 SW für nur 279,99 Euro. Das Produkt präsentiert eine breite Palette an Reinigungsmodi und beeindruckt im Boost-Modus mit einer Saugkraft von bis zu 8.000 Pa. Mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 240 Minuten und intelligenter 360°-Lasernavigation ist er äußerst leistungsstark. Der X40 SW erkennt automatisch Teppiche und passt die Saugkraft entsprechend an. Zusätzlich können No-Go-Zonen und To-Go-Zonen definiert werden und Reinigungspläne erstellt werden. Alle Funktionen können bequem über die App oder per Sprachsteuerung auch von unterwegs gesteuert werden. Ein weiteres Highlight ist die regulierbare Wasserabgabe, mit der die Menge des verwendeten Wassers je nach Bodenbeschaffenheit und Verschmutzungsgrad über die App angepasst werden kann.Prime-Kund:innen haben nicht nur Zugriff auf das unschlagbare Angebot des X40 SW, sondern können auch über 100 weitere reduzierte MEDION Produkte aus den Bereichen Gaming, Haushalt und Multimedia entdecken. Diese Angebote sind nur während des Prime Day auf amazon.de verfügbar. Die Stückzahlen sind limitiert und die Angebote gelten nur für eine begrenzte Zeit.Über MEDION®MEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia-Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2023 MEDION® AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION® und das entsprechende MEDION® Logo sind geschützte Marken der MEDION® AG in Deutschland und/oder anderen Ländern.Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5555161