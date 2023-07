München (ots) -ChatGPT und andere Künstliche Intelligenzen stellen das Schulsystem vor große Herausforderungen und eröffnen sowohl Chancen als auch Risiken für den Unterricht.Müssen sprachliche Bildung und Lehrpläne neu gedacht werden? Wie können Schulen den neuen technischen und fachlichen Anforderungen gerecht werden? Wie wird KI den Bildungssektor beeinflussen und wie bereiten wir uns auf diese Zeitenwende vor?Die Konferenz "DeutschGPT. Deutschunterricht in Zeiten von Chatbots und KI" schafft ein Forum für einen interdisziplinären Austausch zur Zukunft des Deutschunterrichts.Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Konferenz eingeladen:am 21. Juli 2023ab 09:00 Uhr bis 18:00 UhrLMU MünchenSchellingstraße 380799 MünchenDas Programm der Konferenz und weitere Informationen finden Sie unter https://www.fachplusdidaktik.gwi.uni-muenchen.de/index.php/deutschgpt/Um eine formlose Anmeldung wird unter deutschgpt@germanistik.uni-muenchen.de gebeten.Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Universität Potsdam statt.Weitere Informationen zur KI-Forschung an der LMU finden Sie hier:- "ChatGPT: Einschätzungen von LMU-Forschenden":https://ots.de/PD9SVw- "Sprachtechnologien für die digitale Teilhabe":https://ots.de/JdP09K- "Zwischen Kunst und KI: Björn Ommer forscht zu Deep Learning und Computer Vision":https://ots.de/cQnHEJPressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057148/100909265