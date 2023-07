Die Heizölpreise in Deutschland, der Schweiz und Österreich starten mit minimalen Aufpreisen in den Handel. In Ermangelung großer Impulsgeber bewertet der Ölmarkt die aktuelle Nachrichtenlage neu, was zu den minimalen Ölpreiserhöhungen am heutigen Vormittag führt. Regional zeichnet sich dagegen ab, dass die Versorgung mit Gütern über den Rhein dieses Jahr leichten Problemen ausgesetzt sein könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...